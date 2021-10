155 Gewinne : 15 Jahre Itzehoer Adventskalender – ein Erfolgsmodell

Der Itzehoer Adventskalender 2021 ist frisch gedruckt und kann ab dem 18. Oktober erworben werden. Der Ladies' Circle Itzehoe möchte auch in diesem Jahr soziale Projekte unterstützen und freut sich über das tolle Motiv.

Itzehoe | Schon zum 15. Mal erscheint in diesem Jahr der Adventskalender des Ladies' Circle Itzehoe. Dank insgesamt 43 Sponsoren können die Besitzer der Adventskalender in der Weihnachtszeit 155 Gutscheine, im Wert von insgesamt 5750 Euro gewinnen. Der Erlös aus dem Verkauf der Kalender wird wie jedes Jahr an soziale Projekte aus der Region gespendet. Erlös ...

