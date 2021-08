Umweltfrevel in Sommerland : 15 Altreifen und Müllsäcke illegal entsorgt

Der Bürgermeister hatte den Fall bei der Polizei angezeigt. Die sucht jetzt Hinweise auf den Täter.

Sommerland | Unbekannte haben in den zurückliegenden Tagen am Rande der Straße Hinterm Deich in Sommerland 15 Pkw-Reifen und weiteren in blauen Säcken gefüllten Müll entsorgt. Gemeldet wurde der Umweltfrevel nach Polizeiangaben am Montag um 10.30 Uhr vom Bürgermeister. Jetzt suchen die Beamten mögliche Zeugen der unerlaubten Abfallbeseitigung. Hinweise an die P...

