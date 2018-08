Bilanz der Schuldnerberatung : 13 349 Steinburger überschuldet

Der Kreis Steinburg liegt gleich hinter Dithmarschen auf traurigem Spitzenplatz im Land.

von Ilke Rosenburg

28. August 2018, 12:48 Uhr

Die Steinburger bleiben gemeinsam mit den Dithmarschern traurige Spitzenreiter: In sonst keinem anderen Kreis des Landes sind so viele Menschen überschuldet wie hier. In der Statistik liegt der Kreis fast mit Städten wie Lübeck und Flensburg gleichauf, nur Neumünster zählt weitaus mehr private Überschuldungen. Bundesweit belegt der Kreis Steinburg laut Schuldner-Atlas 2017 (Creditreform) Platz 344 von 401 Kreisen und kreisfreien Städten. Über mangelnde Nachfrage kann sich daher die Schuldner- und Insolvenzberatung des gemeinnützigen Trägers Steinburg Sozial nicht beklagen, wie Andrea Dobin, Geschäftsbereichsleiterin Soziale Hilfen, und Christoph Feige, Fachbereichsleiter der Schuldnerberatung Steinburg Sozial, betonen.

Um rund 15 Prozent stiegen die Anmeldungen schon im ersten Halbjahr 2018 auf 238 (2017: 204). Im Schnitt kämen neun neue Klienten zu den Sprechstunden, die die Schuldnerberatung sowohl in Itzehoe als auch in den Außenstellen Glückstadt und Kellinghusen anbietet. Doch es könnten gern noch mehr sein, meint Christoph Feige. Denn der Bedarf müsste durchaus größer sein. Schließlich sei die Zahl der überschuldeten Steinburger zum sechsten Mal in Folge gestiegen – gegen den Landestrend. Der Kreis Steinburg zähle 13 349 überschuldete Personen, was ebenfalls aus dem Schuldner-Atlas hervorgehe. „Das entspricht einer Schuldnerquote von 12,08 Prozent“, so Feige. Etwa 0,05 Prozent mehr als im Vorjahr und deutlich über dem Landesschnitt von 10,94 Prozent. Die unabhängige Schuldnerberatung des gemeinnützigen Trägers Steinburg Sozial möchte daher noch weitaus mehr Menschen erreichen.

Im Jahr 2017 hatten sich 656 Steinburger längerfristig von der Schuldnerberatung begleiten lassen. Mit 230 Klienten sei ein Insolvenzantrag vorbereitet worden. Die Beratung ist kostenlos, wird vom Land Schleswig-Holstein, dem Kreis Steinburg und dem Sparkassen- und Giroverband finanziert.

Doch so alarmierend die Zahlen sind, viel erschreckender sind die Schicksale, die dahinter stecken. Mehr als 13 000 Steinburger haben nicht nur Schulden, sondern sind überschuldet. „Sie können ihren monatlichen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen“, fügt Christoph Feige hinzu. Sie leben auf Pump oder zahlen bestimmte Rechnungen nicht mehr. Folge: Stromsperre, Mietkündigung, Räumungsklage. „Damit haben wir zunehmend zu tun“, berichtet Feige über Schwerpunkte der Beratungen. Ein Mann hatte vier Monate ohne Strom in seiner Wohnung gelebt, bevor er zur Schuldnerberatung kam. Erst hatten ihn Nachbarn noch über ein Kabel mit Strom versorgt, dann nicht mehr. Und die starke Hitze des Sommers machte es ihm schließlich unmöglich, Lebensmittel frisch zu halten. „Der Leidensdruck muss schon sehr hoch sein, bis die Menschen zur Schuldnerberatung gehen“, stellt Andrea Dobin fest.

Immer noch sei Verschuldung für viele ein Tabuthema. „Wir würden gerne mehr aufsuchende Beratung machen“, so Dobin, nicht direkt zu Hause, aber in der nächst größeren Kommune. So wie in Glückstadt – wo seit dem 1. Juni dieses Jahres schon zweimal die Woche Sprechstunden in der Stolpmünder Straße 19 angeboten werden – und in Kellinghusen. Ver- und überschuldete Menschen aus dem Kreis können auch kurzfristige Termine mit dem siebenköpfigen Team um Christoph Feige vereinbaren. Für ihn ist wichtig zu betonen: „Niemand wird weggeschickt.“ Denn Schulden haben über finanzielle Engpässe noch weiterreichende Folgen: soziale Isolation, Stress und gesundheitliche Probleme bis hin zur Suizidgefahr. Auch damit haben die Berater zunehmend zu tun, müssen Ratsuchende an medizinische Fachleute weiterleiten, bevor der Weg aus der Schuldenfalle effektiv beschritten werden kann.





> Kontakt telefonisch unter 04821/9489990 und im Internet: www.steinburg-sozial.de