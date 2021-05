Glückstadt Port : 120 Frachter liefen 2020 den Glückstädter Hafen an

In Glückstadt werden Baustoffe, Dünger, Getreide und Futtermittel umgeschlagen – allerdings mit sinkender Tendenz: In fünf Jahren sanken Zahlen auf weniger als die Hälfte.

Glückstadt | Mehr als 90 See- und rund 30 Binnenschiffe liefen 2020 den Glückstädter Außenhafen an. 65.000 Tonnen Güter wurden dort umgeschlagen, teilt Frank Schnabel mit, Geschäftsführer der Brunsbüttel Ports GmbH, die den Hafen betreibt: „Trotz der Corona-Pandemie konnten wir im Vergleich zum Vorjahr ein leichtes Umschlagswachstum verzeichnen“. Umschlag in fü...

