120 Feuerwehrleute im Einsatz : Großbrand vernichtet Einfamilienhaus in Rade

Rade | Bei einem Großbrand ist Sonntagmorgen (30. Januar) ein Einfamilienhaus in Rade fast komplett zerstört worden. Gegen 5.40 Uhr wurde der Leitstelle in Elmshorn ein Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus in der Dorfstraße gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, wurde schnell klar, dass weitere Kräfte nötig waren, da die Flammen sich auf das gesamte Gebäude auszubreiten drohten. Zusätzlich hatten wir hier noch die Schwierigkeiten durch den starken Wind, der das Feuer immer wieder anfachte. Doch trotz aller Bemühungen – auch unter Einsatz einer Drehleiter – konnte eine Ausbreitung nicht mehr verhindert werden. „Zusätzlich hatten wir hier noch die Schwierigkeiten durch den starken Wind, der das Feuer immer wieder anfachte“, schilderte Feuerwehrsprecher Hendrik Schnoor die Schwierigkeiten des Einsatzes. Ein Bewohner verletzte sich, er wurde mit einem Rettungswagen ins Itzehoer Klinikum eingeliefert. Etwa 120 Feuerwehrleute waren an dem Einsatz beteiligt. Die Ursache des Feuers und die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. ...

