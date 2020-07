Meerwasser-Schwimmbad in Büsum : 12 Millionen vom Land für das „Piraten Meer“

Ministerpräsident Daniel Günther war zu Besuch in Büsum – und hatte einen Förderbescheid über rund 12 Millionen Euro dabei.

Avatar_shz von shz.de

10. Juli 2020, 14:49 Uhr

BÜSUM | Mit insgesamt 12,1 Millionen Euro unterstützt das Land die Sanierung und Modernisierung des Meerwasser-Schwimmbads „Piraten Meer“ in Büsum. Ministerpräsident Daniel Günther überreichte die Förderbescheide am Donnerstag in Büsum an Bürgermeister Hans-Jürgen Lütje.

Gut 3,6 Millionen Euro gibt es für die energetische Sanierung und für die Modernisierung des Schwimmbads, noch einmal knapp 8,5 Millionen Euro kommen aus dem Landesprogramm Wirtschaft.

ZITAT Wir unterstützen die Verantwortlichen in Büsum, weil es hier ein gut durchdachtes Gesamtkonzept gibt. Ihre touristischen Entwicklungspläne haben Hand und Fuß. Daniel Günther, Ministerpräsident

Die steigenden Gästezahlen der vergangenen Jahre seien das Ergebnis von strategischer Planung, mutigen Investitionen in die Infrastruktur und konsequenter Umsetzung. Damit habe die Gemeinde eine ähnlich positive Entwicklung wie auch andere Urlaubsorte genommen: „Die öffentlichen Investitionen von Kommune und Land in eine zeitgemäße Infrastruktur haben den entscheidenden Impuls gesetzt für Privat-Investoren“, so der Regierungschef. Davon würden nicht nur die Urlaubsgäste profitieren:

ZITAT Neue Dienstleistungen und Einrichtungen verbessern die Lebensqualität aller Menschen, die hier leben. Daniel Günther, Regierungschef

Das Landesprogramm Wirtschaft bündelt Fördermittel der Europäischen Union – Europäischer Fonds für regionale Entwicklung, der Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ – und Landesmittel für die regionalpolitische Förderung.