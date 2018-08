Historisches Feuerwehrauto : 12 Betreuer für Feuerwehr-Oldie

Der Förderverein kümmert sich liebevoll um historischen roten Feuerwehr-Bulli. Vor dem nächstem TÜV-Termin herrscht Zuversicht.

20. August 2018, 14:59 Uhr

Nicht jeder verbringt die Sommermonate irgendwo am Strand. Wir stellen aus jeder Wilstermarschgemeinde Bewohner vor, bei denen auch im Heimaturlaub keine Langeweile aufkommt. Heute: Die Mitglieder des Fördervereins „Historisches Feuerwehrauto“ Landscheide.

54 Jahre alt ist der VW-Bulli, den der Förderverein „Historisches Feuerwehrauto“ im Jahr 2012 von der Gemeinde Landscheide gekauft hat. Zwölf aktive Mitglieder haben sich zum Ziel gesetzt, das feuerrote Einsatzfahrzeug dauerhaft in Fahrt zu halten. Ob das gelingt, wird sich in Kürze zeigen. „Dann müssen wir zum TÜV“, ist Werner Wassermann als Vorsitzender des Fördervereins aber zuversichtlich.

Im letzten Jahr wurde mit Unterstützung der Gemeinde eine komplett neue Auspuffanlage in Eigenleistung montiert.

Dankbar sind die zwölf Mitglieder auch für das großzügige Entgegenkommen des damaligen Gemeinderats, der das ausrangierte Fahrzeug dem Förderverein rund 400 Euro unter Wert überließ. Heute allerdings ist der Bulli deutlich mehr wert, sind doch im Laufe der Jahre wichtige Teile erneuert worden. Das besondere Kennzeichen des VW-Busses: Er verfügt noch über eine geteilte Frontscheibe.

Um der Gemeinde etwas zurückzugeben, lädt der Förderverein die Jungen und Mädchen beim jährlichen Kinderfest zu Rundfahrten durch das Dorf ein.

Ebenso führt das historische Fahrzeug den alljährlich stattfindenden Laternenumzug an. Auch die Teilnahme an verschiedenen Bulli-Treffen in der Region haben sich die Mitglieder des Fördervereins auf ihre Fahnen geschrieben.

Ehrenamtswehrführer Heinz Nagel erinnert sich noch an das Jahr 1964, als er mit Abordnungen mehrerer Gemeinden und Feuerwehren nach Hannover gereist war. Sie sollten an diesem Tag ihre neuen „TSF 8“ beim Händler in Empfang nehmen. Auf der Rückreise machten sie alle Station in Hamburg zu einem abschließenden Reeperbahnbummel.

Als das „TSF 8“ Ende 2011 nach fast 50 Jahren Abschied vom Feuerwehrbetrieb nahm, war es zwischendurch nur einmal neu bereift worden – nicht weil die Pneus abgefahren worden, sondern weil das Gummi im Laufe der Jahre porös geworden war. „Heute hat das Löschfahrzeug erst 13 000 Kilometer auf dem Tacho“, erzählt Werner Wassermann. „Im Prinzip wäre es auch sofort einsatzfähig, verfügt es noch über das technische Gerät für einen Löscheinsatz. Wassermann: „Rein technisch könnten wir, aber wir dürfen es nicht.“

Zur Wartung und Pflege des Bulli treffen sich die Vereinsmitglieder auf dem Hof des Ehrenwehrführers Richard Brandt, in dessen Scheune der rote Bulli im Sommer untergestellt ist. „Im Winter dürfen wir es im beheizten Feuerwehrhaus unterstellen“, sind Richard Brandt und seine Mitstreiter der Gemeinde dankbar.