Peters Werft in Wewelsfleth : Megajacht Pelorus bleibt für mehrere Monate in der Stör

Seit Mittwoch (16. März) liegt das 115 Meter lange Schiff bei der Peters Werft in Wewelsfleth am Ausrüstungskai. Nun hat sich das Unternehmen zu dem Neuzugang geäußert.

Wewelsfleth | Die Megajacht Pelorus wird voraussichtlich für mehrere Monate in der Stör in Wewelsfleth bleiben. Das teilte die Peters Werft am Donnerstag (17. März) mit. Das Luxusschiff, das einem chinesischen Eigner gehören soll, hatte am Mittwoch das Störsperrwerk passiert. Bereits 2016 war die Pelorus zu Gast in der Stör. Damals wurde sie mehrere Monate...

