Diskussion um Störschleife : Rainer Lutz und Michael Ruff stellen sich Schülerfragen am Itzehoer SSG

Um die Schüler auf den anstehenden Bürgerentscheid vorzubereiten, hatte das Sophie-Scholl-Gymnasium je einen Befürworter und Kritiker des Projekts Störauf zu einer Podiumsdiskussion eingeladen.

Itzehoe | Am Sonntag, 26. September, wird nicht nur ein neuer Bundestag gewählt, die Itzehoer sind auch dazu aufgerufen, in einem Bürgerentscheid über die neue Störschleife abzustimmen. Anders als bei der Bundestagswahl sind dabei auch schon Jugendliche ab 16 Jahren zugelassen. Aber wissen die überhaupt worum es geht? Christian Jansen, Lehrer am Sophie-Scholl-G...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.