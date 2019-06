Abschied in kellinghusen : 108 Abgänger an der GMS

Die Gemeinschaftsschule Kellinghusen hat ihre Schützlinge verabschiedet.

von Robin Grützmacher

21. Juni 2019, 17:10 Uhr

Kellinghusen | Grund zur Freude hatten bei der Abschlussfeier der Gemeinschaftsschule Kellinghusen (GMS) vor allem die Abiturienten: Alle 40 hatten ihre Prüfungen bestanden und können nun in ein neues Leben starten. Insgesamt hat die Schule von der 9. bis zur 13. Klasse 108 Abgangsschüler bei den Feierlichkeiten verabschiedet.

„Ich gratuliere Ihnen allen von ganzem Herzen zu den bestandenen Abschlussprüfungen und den erworbenen Abschlüssen“, sagte Schulleiter Gerd-Christian Thielmann. „Die Zahlen sprechen für sich, genauer für uns, für eine wunderbare Schule, die auf Chancengerechtigkeit und gemeinsames Lernen setzt.“

Eine besondere Auszeichnung erhielten die Zehntklässlerinnen Julia Kühnert und Dana Lass für ihr Engagement bei zahlreichen Theater-Produktionen der Kellinghusener Gemeinschaftsschule mit Oberstufe. Sie hatten geschauspielert, kostümiert, geschminkt oder organisiert. Justin Böhse wurde für herausragende Leistungen beim schulinternen Geographie-Wettbewerb geehrt, und die Abiturienten Max Blankenfeld und Erik Bach für ihre Leistungen im Programmier-Wettbewerb „Software-Challenge“.

Schulleiter Thielmann fand in seiner Rede jedoch auch mahnende Worte für seine Schülerschaft. So hätte sich trotz der vielen Erfolge in diesem Jahr bei den mündlichen Prüfungen eine gewisse „Laissez-faire-Haltung“ eingeschlichen. Prüfungen seien teilweise nicht angetreten worden. „Welche Haltung steht hinter diesem Verhalten, zu Prüfungen nicht oder unvorbereitet zu erscheinen? Die gewisse Egal-Haltung, auch in den Elternhäusern, erscheint mir hier unangebracht. Und es ist nicht die Aufgabe von unseren Sekretärinnen, die Prüflinge und in Teilen auch die Eltern anzurufen, in Einzelfällen zu wecken und an den Prüfungstermin zu erinnern.“