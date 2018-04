100 Jahre SPD bei „Kaiserwetter“

Ortsverein feiert im Schenefelder Hohenzollernpark/ Landeschef Ralf Stegner hält Festrede

von Joachim Möller

29. April 2018, 13:35 Uhr

Prominenter Besuch zum 100-jährigen Bestehen des SPD-Ortsvereins: der SPD-Landesvorsitzende und stellvertretende Bundesvorsitzende Ralf Stegner hielt die Festrede. Neben dem Gast aus Kiel begrüßte der Ortsvorsitzende Klaus Hass zahlreiche weitere Gäste im Hohenzollernpark bei „Kaiserwetter“.

Und mit dem Kaiser begann Hass auch seine Rede. „1918 endete der Erste Weltkrieg, der Kaiser hatte abgedankt, Deutschland kämpfte mit den menschlichen und wirtschaftlichen Folgen des verlorenen Krieges. Not und Elend waren überall zu spüren, auch in unserer ländlich geprägten Region“, erinnerte Hass. Dennoch habe es Menschen gegeben, die sich für andere einsetzten und für ein besseres Leben stritten. In Schenefeld sei es Max Thode gewesen, der nach der Dokumentation der Gemeinde Schenefeld von 1918 bis 1968 Vorsitzender des Schenefelder Ortsvereins der SPD war. „Offensichtlich war hier im Ort eine Arbeitnehmerschaft vorhanden, die bereit war, sich in der SPD zu organisieren. Wir können also davon ausgehen, dass es im Zentralort Schenefeld mindestens seit dieser Zeit eine organisierte Sozialdemokratie gibt.“ Weiter hob Hass hervor, dass man sich damals mit ähnlichen Themen wie heute beschäftigt habe. „Damals war es der Ausbau der Pöschendorfer Straße mit Kopfsteinpflaster oder der Antrag einer Kriegerwitwe auf Erlass der Gemeindesteuer – heute sind es vielleicht der Kita-Neubau oder eine Stundung auf Gewerbesteuer.“ Wenn man auch nicht viel über die damalige Zeit habe herausfinden können, so wisse man doch, dass die politischen Parteien in der Gemeinde fast nie Parteipolitik, sondern bis heute vorrangig Gemeindepolitik betrieben hätten.

„Es freut mich, auch hier in Schenefeld sehen zu können, dass die SPD nicht nur eine stolze Geschichte, sondern auch eine lebendige Gegenwart und spannende Zukunft besitzt“, sagte Ralf Stegner. Er wies darauf hin, dass sich Sozialdemokraten im ganzen Land seit 155 Jahren dafür einsetzten, dass das Leben für jeden einfacher und besser werde und Güter und Lasten gerechter verteilt würden. Stegner ging unter anderem auf die Geschichte der SPD ein und spricht über die aktuelle politische Situation in Land und Bund. Abschließend dankte er dem SPD-Ortsverein für das Engagement. „Seit 100 Jahren ringt ihr in Schenefeld um die richtige Politik für die Menschen in eurer Gemeinde.“

Verbunden war die Veranstaltung mit dem Arbeitnehmerempfang der Kreis-SPD. Der Kreisvorsitzende Lothar ging auf die Entwicklung des Arbeitnehmerempfangs, die bevorstehenden Maikundgebungen sowie auf das aktuelle Wahlprogramm „Gute Arbeit - starke Wirtschaft“ ein.

Den Glückwünschen schlossen sich unter anderem auch der stellvertretende Kreispräsident Volker Susemihl und Bürgermeister Hans-Heinrich Barnick an.