100 Jahre Lotsenchor: Takelure gibt Jubiläumskonzert

von shz.de

15. Februar 2019, 13:00 Uhr

Der Lotsenchor „Takelure“ feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. Nicht viele Chöre erreichen heute noch dieses Alter. Franz Sieslack gründete am 18. Februar 1919 das Lotsenquartett, dass schnell zum Chor heranwuchs und zu Spitzenzeiten bis zu 45 Sänger, alles Lotsen, zählte. Den Namen gab das Nebelhorn, das heute immer noch auf vielen Schiffen als Ersatz für die moderne Technik zu finden ist. Seit 45 Jahren dirigiert Rolf Ladebusch die Brunsbütteler Boygroup, die „Seasongs & Shanties“ singt.

Als Stammgast bei Veranstaltungen in der Brunsbütteler Seemannsmission oder dem Nautischen Verein sind die Sänger aber auch über die Stadt- und Kreisgrenzen bekannt. Die jüngste Konzertreise ging im vorigen Jahr nach Wustrow zur Seefahrtschule auf dem Darß. „Wir haben dort einige Konzerte gegeben und sollten direkt in diesem Jahr wiederkommen“, berichtet Andreas Kühn. Er hat seit 20 Jahren den Chor-Vorsitz inne und organisiert maßgeblich die Jubiläumsveranstaltungen im Februar.

Am Montag, 18. Februar, dem Gründungsdatum, beginnt um 18 Uhr ein Jubiläumskonzert in der Jakobuskirche in Brunsbüttel-Ort.

Ein Festakt wird am Sonnabend, dem 23. Februar, im Elbeforum gefeiert. Dann treten neben den Gastgebern auch der Lotsengesangverein „Knurrhahn“ aus Kiel sowie der Hamburger Lotsenchor auf. Die Bokholter Speeldeel wird die Veranstaltung mit einem Einakter eröffnen.

Zum 100. Geburtstag hat die Takelure, der längst nicht nur Lotsen angehören, die Homepage erneuert und eine neue CD herausgebracht. Auf „Best of Takelure“ erklingen Lieder aus 100 Jahren. „Wir haben von jedem unserer Tonträger die Stücke genommen, die uns in irgendeiner Weise wichtig sind und noch einige Neue hinzugefügt“, erklärt Kühn.

Darunter von Ralph McTell „Around The Wild Cape Horn“. Darin heißt es „Well, I found that ship in Hamburg, her Name it was Peking“ – es geht um eine Fahrt um Kap Horn mit dem Viermaster, der zurzeit auf der Werft in Wewelsfleth restauriert wird. „Wir sind wohl der einzige Chor weltweit, der ein Lied über die „Peking“ singt“, sagt Andreas Kühn stolz.

Außerdem ziert das Cover ein von Angelika Kahl gemaltes Bild des Schiffes in tosender See. Auch die Einladung zeigt ein Bild, darauf ein Lotsenversetzboot, gemalt vom Brunsbütteler Marinemaler Holger Koppelmann. Der fühlt sich mit der „Takelure“ eng verbunden und stellte das Original zur Verfügung, das beim Festkommers der Brunsbütteler Seemannsmission versteigert werden soll. >

Für den Festakt am 23. Februar können interessierte Lotsen und ihre Angehörigen Karten in der Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 04852/96920 erstehen.

> Bei dem öffentlichen Konzert in der Jakobuskirche ist der Eintritt frei, um Spenden für den Erhalt der Kirche wird gebeten.

Takelure im Internet:

www.takelure.de