Zaun in Itzehoe entwendet : 100 Eichenbretter gestohlen

100 Planken sind verschwunden. Der Schaden ist beträchtlich: 12.000 Euro.

von Delf Gravert

13. November 2019, 16:41 Uhr

Itzehoe | Brauchte da jemand Feuerholz für den bevorstehenden Winter? Was auch immer die bisher unbekannten Diebe antrieb, sie haben viel Mühe investiert, als sie rund 100 Eichenbretter von einem Schutzzaun an der Landstraße zwischen Wellenkamp und Heiligenstedten entwendeten.

Wie die Polizei jetzt mitteilt, waren die Diebe in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag aktiv. Sie bauten an der Straße Sanddeich auf einer Länge von etwa 70 Metern die Latten des Holzzauns ab, der dort den Radweg von einem tiefergelegenen Entwässerungsgraben trennt. „Da die Demontage einige Zeit in Anspruch genommen haben dürfte, haben vielleicht Passanten verdächtige Fahrzeuge oder Personen in dem Bereich bemerkt“, sagt Polizeisprecherin Sandra Egge. Sie bittet Zeugen, sich bei der Polizei zu melden.

Die Beamten schätzen den entstandenen Schaden auf etwa 12.000 Euro. Der Bereich wurde vorerst notdürftig durch Bauzaun-Elemente gesichert.



>Hinweise: 04821/6020.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?