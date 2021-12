Mit 30 Sängern 1922 begonnen : 100 Jahre Itzehoer Konzertchor: Großes Programm im Jubiläumsjahr 2022

Den Auftakt der Jubiläumsveranstaltungen bildet ein öffentlicher Fest-Gottesdienst unter Mitwirkung des Chores am 9. Januar in der St. Laurentii-Kirche in Itzehoe.

Itzehoe | Große Werke der klassischen Chormusik sind das Markenzeichen des Itzehoer Konzertchores, der im kommenden Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert. „Und das ganzjährig mit zahlreichen Aktivitäten“, sagt Chor-Mitglied Theodor Hinrichs. Damit solle an das Wirken des Chores und seine Bedeutung für das kulturelle Leben in der Stadt erinnert werden. Gotte...

