Wahl in Steinburg : 100 000 Steinburger dürfen wählen

45 Kreistagsabgeordnete und 1000 Kommunalpolitiker werden für Kreis, Städte und Gemeinden gesucht.

von Joachim Möller

05. Mai 2018, 11:00 Uhr

Etwas mehr

als 100 000 Steinburger können morgen ihre Stimmen abgeben – für die Wahl zum Kreistag und zum anderen für die Wahl zu ihren Stadt- oder Dorfvertretungen. Gesucht werden 45 Kreistagsabgeordnete und gut 1000 Kommunalvertreter für die 106 Gemeinden und Städte im Kreis.

„Es ist wichtig, dass die Bürger zur Wahl gehen“, rufen Kreispräsident Peter Labendowicz und Landrat Torsten Wendt auf. „Übernehmen Sie für Ihre Gemeinde, für Ihren Kreis ein Stück Verantwortung“, werben sie für eine möglichst hohe Wahlbeteiligung. Vor fünf Jahren hat im Kreisgebiet nur jeder zweite Wahlberechtigte von seinem Recht Gebrauch gemacht.

Wer tritt für den Kreistag an?

Für die 45 Sitze im Kreistag bewerben sich 256 Frauen und Männer aus zehn verschiedenen Parteien und Wählervereinigungen. Antreten werden CDU, SPD, Grüne, FDP, Bürgerliste Steinburg, Wählerinitiative Steinburg, Freie Wähler, Linke, Alternative für Deutschland (AfD) und die Frauen für Steinburg. Neun der zehn Gruppierungen haben für alle 23 Wahlkreise Direktkandidaten nominiert, lediglich die neue Frauen-Wählervereinigung stellt nur in zehn Bezirken Bewerberinnen auf. Hinzu kommen Gerhard Blasberg und Siegfried Hansen, die sich als unabhängige Bewerber in Glückstadt um ein Kreistagsmandat bewerben. Neben den 23 Direktkandidaten ziehen weitere 22 Bewerber über die Listen der Gruppierungen in den Kreistag ein.

Wer darf wählen?

Wählen gehen dürfen alle Frauen und Männer ab 16 Jahren, die Staatsangehörige eines EU-Staates sind und seit mindestens sechs Wochen ihren Hauptwohnsitz in Schleswig-Holstein angemeldet haben. Alle Wahlberechtigten haben eine Benachrichtigung bekommen, die sie zusammen mit dem Personalausweis zur Stimmabgabe mitbringen müssen. Die Wahllokale haben am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Wieviele Stimmen hat jeder Wähler?

Die Wahlberechtigten bekommen jeweils zwei Stimmzettel ausgehändigt – einen für die Kreiswahl und einen für ihre Gemeinde- oder Stadtwahl. Für den Kreistag hat jeder eine Stimme, bei der Gemeindewahl können bis zu sieben Kreuze gemacht werden – je nach Größe der Gemeindevertretung oder der Anzahl der Wahlkreise. Und ein Tipp der stellvertretenden Kreiswahlleiterin Sigrid Westphalen: Falls sich Wahlberechtigte in der Kabine verschreiben, können sie ohne Probleme einen neuen Wahlzettel bekommen.

Wie sieht der Wahlmodus aus?

Warum gelten für Horst und Hohenfelde Ausnahmeregelungen?

Die Gemeinde- und Kreisvertretungen werden für fünf Jahre gewählt. Die Wahlperiode beginnt am 1. Juni 2018 und endet am 31. Mai 2023. Gewählt wird in 111 Steinburger Kommunen. In den fünf Kleinstgemeinden bis zu 70 Einwohner (Kollmoor, Wiedenborstel, Aebtissinwisch, Büttel, Christinenthal) wird hingegen keine Gemeindevertretung gewählt. An ihre Stelle tritt die aus den Bürgern der Gemeinde bestehende Gemeindeversammlung. Dort findet nur die Kreistagswahl statt.

In den sieben Wahlbezirken in Horst und Hohenfelde können die Bürger Sonntag lediglich ihre Stimme für die Gemeindevertretung abgeben, die Kreistagswahl findet dort drei Wochen später statt. Grund der Verschiebung ist der plötzliche Tod des Bewerbers der Linken im Wahlkreis 12, Ingo Stubbe. 5274 der insgesamt 106 194 Wahlberechtigten werden deshalb am 27. Mai erneut in die Wahlkabinen gebeten. Für Ingo Stubbe hat die Linke kurzfristig Oliver Ehrngruber nachnominiert.

Wann kommen die Ergebnisse?

Am Sonntagabend wird ein vorläufiges Ergebnis der Kreiswahl mit der Verteilung der 45 Sitze verkündet. Ein endgültiges Ergebnis wird es erst am 27. Mai am Ende der Nachwahl in Horst und Hohenfelde geben. Je nach Ergebnis könnte sich die Besetzung des Kreistags dadurch noch leicht verändern. Trotz der Nachwahl tritt der Kreiswahlausschuss bereits am Freitag, 11. Mai, um 9 Uhr im Kreishaus zusammen, um die Ergebnisse in den anderen 22 Wahlkreisen festzustellen.



Ist das Kreishaus am Sonntag geöffnet?

Wer die Ergebnisbekanntgabe der Kreiswahl live verfolgen möchte, ist Sonntag im Kreishaus willkommen. Ab 18 Uhr sind die Türen im Kreishaus geöffnet. Im Eingangsfoyer werden aktuell die eingehenden Meldungen und Ergebnisse zur Kreistagswahl präsentiert.

Wie sah das Ergebnis im jahr 2013 aus?

Vor fünf Jahren ging die CDU als stärkte Partei aus der Kommunalwahl hervor mit 40,14 Prozent der Stimmen (18 Sitze). Die weitere Verteilung: SPD 27,69 Prozent (13 Sitze), Grüne 11,35 Prozent (5 Sitze), FDP 5,57 (3 Sitze), Bürgerliste Steinburg 5,54 Prozent (2 Sitze), Wählerinitiative Steinburg 2,37 Prozent (1 Sitz), Freie Wähler 2,63 Prozent (1 Sitz), Linke 1,97 (1 Sitz), Piraten 2,71 Prozent (1 Sitz). Kurz nach der Wahl verließen zwei Abgeordnete die SPD und schlossen sich den Piraten an.