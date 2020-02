Preismaskerade und Showtanz : 1. Itzehoer Karnevalsgesellschaft lädt ein: Kinder-Fasching im Haus der Jugend

Zum ersten Mal richtet die 1. Itzehoer Karnevalsgesellschaft ein Kinder-Fasching aus. Mit dabei sind im Haus der Jugend die Eagles Fighters.

von Grischa Malchow

20. Februar 2020, 14:43 Uhr

Itzehoe | Verkleidet feiernde Jecken und Narren sind zurzeit in vielen Regionen Deutschlands zu finden. In Itzehoe sind Fasching und Karneval hingegen kaum präsent. Das will die 1. Itzehoer Karnevalsgesellschaft (IKG) ändern und mit einer Premiere für Nachwuchs sorgen: Am Sonntag, 23. Februar, veranstaltet die IKG ein Kinder-Fasching.

Zwischen 14 und 17 Uhr können die Kinder im Haus der Jugend (Adolf-Rohde-Straße) die bösen Geister bei kindgerechter Musik, Verpflegung und Rahmenprogramm vertreiben. Ob im Kindergartenalter oder schon auf der weiterführenden Schule: Willkommen sind alle Kinder und deren Eltern. Der Eintritt ist frei.

Die 2011 gegründete IKG will den karnevalistischen Gedanken in Itzehoe etablieren. „Deshalb wollen wir etwas für Kinder machen. Denn da gibt es eine Lücke“, sagt Oliver Michels. Das IKG-Mitglied gibt zu, dass auch ein wenig Eigennutz eine Rolle spielt: „Wir suchen Nachwuchs in allen Altersgruppen.“

Um einen kurzweiligen Nachmittag zu ermöglichen, hat sich die Itzehoer Karnevalsgesellschaft ein abwechslungsreiches Programm überlegt. Unter anderem Glücksrad, Preismaskerade (das beste Kostüm wird prämiert) und besonders die Gastauftritte sollen für Unterhaltung sorgen.

Die Showtanzgruppe Eagles Fighters zeigt zu Beginn und am Ende Darbietungen. „Wir haben zwei Shows vorbereitet und dabei etwas speziell mit vielen Positionswechseln und Armbewegungen eingeprobt. In diese Richtung sind wir bisher noch nicht gegangen“, verrät Leiterin Ani Martirosjan. Zwischendurch bringen die Eagles Fighters den Kindern einige Tanzschritte bei. Unterstützung hat sich die IKG auch von der Büsumer Karnevalsgesellschaft geholt. Diese hilft nicht nur personell, sie bringt auch ihr Kinderprinzenpaar mit und führt Gardetänze auf.