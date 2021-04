1,56 Promille im Blut : Polizei Itzehoe erwischt betrunkenen Autofahrer

Dem Itzehoer musste eine Blutprobe unter Zwang im Krankenhaus entnommen werden.

Itzehoe | Eine Streife in Itzehoe hat am Montagmorgen (12. April) einen Autofahrer kontrolliert, der unter dem erheblichen Einfluss von Alkohol stand. Im Rahmen einer normalen Überprüfung stoppten Beamte gegen 7.30 Uhr das Auto in der Elmshorner Straße. Am Steuer des Wagens saß ein 29-Jähriger. Extremer Alkoholgeruch Die Polizisten bemerkten starken Alkoh...

