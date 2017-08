1:5 – Itzehoer SV am Ende in Bargstedt chancenlos

Mit 1:5 (1:1)kam der Itzehoer SV in der Verbandsliga West bei TuS Bargstedt unter die Räder. Die erster Halbzeit gestaltete der ISV noch ausgeglichen, hatte sogar Chancen in Führung zu gehen, am Ende brachen die Gäste nach dem 1:3 in der zweiten Halbzeit aber zusammen.

Thieß Michaelis sorgte gleich für eine kalte Dusche für die Gäste, als er die Borgstedter nach einem Eckball in Führung gebracht hatte (3.). Der ISV fing sich aber und traf zunächst durch Albion Seferi (18.) die Latte, ehe Björn Zabojnik der Ausgleich gelang (37.). Adem Aydogan und Zabojnik hatten weitere Möglichkeiten, so dass zur Pause sogar eine Führung möglich gewesen wäre.

Nachdem erneut Michaelis (57.) und Mattes Sievers (77.) die Bargstedter im zweiten Durchgang mit 3:1 in Führung gebracht hatten, war die Lehmwohldelf geschlagen und zeigte kaum noch Gegenwehr. Mathis Döring (79. ) per Foulelfmeter und der eingewechselte Stephan Krug erhöhten schließlich auf 5:1.



TuS Bargstedt: Wettern, Kubis, Schön, Horstmann, Sievers, Michaelis, Sachau, Engbrecht, Döring, N. Krug, Streubichen (69. S. Krug)

Itzehoer SV: Schillke – T. Rexhepaj, Stäcker, Wefelmeier, Firat, Schirmer, Aydogan, Ashrafi, Seferi (71. Tabel), Zabojnik, Kieken (73. Höfer).

Schiedsrichter: Lisiak (Friedrichsort)

Zuschauer: 159

Tore: 1:0 Michaelis (3.), 1:1 Zabojnik (37.), 2:1 Michaelis (57.), 3:1 Sievers (77.), 4:1 Döring (79, FE), 5:1 S. Krug (80.)

von Reiner Stöter

erstellt am 09.Aug.2017 | 12:46 Uhr