0:3-Niederlage für Wellenkamp

von Reiner Stöter

03. Juni 2018, 13:54 Uhr

Im ersten Relegationsspiel um den Aufstieg in die Fußball-Kreisliga West musste der Steinburger A-Klassen-Vizemeister SV Wellenkamp beim Dithmarscher Vertreter FC Offenbüttel eine 0:3 (0:1)-Niederlage hinnehmen. SVW-Trainer Andre von Schassen sprach von einer unglücklichen Niederlage, weil der Unparteiische bei einigen Entscheidungen seine Mannschaft benachteiligt habe. „Ich bin ziemlich angefressen.“ So gab der Referee den Treffer von Jürgen Voß (24.) zum 1:0 trotz abseitsverdächtiger Position und wurde den Wellenkampern in der 55. Minute ein Elfmeter nach Foulspiel an Matthias Sauthof verwehrt.

Der FCO baute seinen lange Zeit knappen Vorsprung erst in der Endphase durch Treffer von Philipp Adria (80.) und Thomas Wiedemann (88.) aus.