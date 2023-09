Tradition in Nordfriesland Erntedank in Risum-Lindhom: Feld- und Gartenfrüchte erhalten eine Zweitverwertung Von Arndt Prenzel | 19.09.2023, 16:31 Uhr Das ist nur der Anfang: Die Landfrauen in Risum-Lindholm fertigen in diesem Jahr zwei neue Erntekronen. Im Bild (von links) Keike Andresen, Petra Hansen, Rosi Erichsen, Marga Carstensen, Kerstin Lützen und Hanna Hansen. Foto: Arndt Prenzel up-down up-down

In diesem Jahr feiert die Kirchengemeinde Risum-Lindholm den Erntedankgottesdienst nicht in einer der Kirchen, sondern in einem Zelt im Garten des Andersen-Hauses. Dennoch gibt es gleich zwei neue Erntekronen.