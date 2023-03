Hier ist kein Durchkommen mehr: Der Bahnübergang in der Uhlebüller Dorfstraße wurde aus Sicherheistgründen komplett gesperrt. Foto: Hagen Wohlfahrt up-down up-down Bahnverkehr in Nordfriesland Nach Rangierunfall: Verkehr an zwei Bahnübergängen in Niebüll noch Monate beeinträchtigt Von Hagen Wohlfahrt | 31.03.2023, 16:55 Uhr

Nach dem Rangierunfall am 10. März in Niebüll ist die Signaltechnik an den Bahnübergängen in der Klanxbüller Straße und in der Uhlebüller Dorfstraße weiterhin defekt. Mit unerfreulichen Folgen.