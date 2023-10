Wohnungssuche in Südtondern Zu wenig Wohnraum: Auf eine Wohnung kommen 100 Anfragen Von Karina Dreyer | 17.10.2023, 16:24 Uhr Immobilienmakler Torge Lüders gibt Tipps für die Wohnungssuche. Foto: Karina Dreyer up-down up-down

Suchen nach einer Zwei- bis Dreizimmerwohnung stehen derzeit häufiger in Portalen für Immobilien und Kleinanzeigen als Angebote. Wohnraum ist in Südtondern, vor allem in Niebüll, derzeit Mangelware. Makler Torge Lüders hat ein paar Tipps für Wohnungssuchende.