Standortkonzept Wo in Leck Solarparks entstehen dürfen und wo nicht Von Karin Johannsen | 16.08.2022, 12:17 Uhr

Was will man in Leck hinsichtlich Photovoltaik-Anlagen auf Freiflächen, wo sind Standorte ausgeschlossen? In diesen Fragen ist die Gemeinde jetzt einen Schritt weiter.