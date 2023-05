In Südtonderns Freibädern und Naturbadeseen beginnt die Badesaison. Foto: Jan-Uwe Thoms up-down up-down Sommer-Saison beginnt Wo gibt es jetzt schon in Südtonderns Freibädern und Seen Badespaß? Von Jan-Uwe Thoms | 08.05.2023, 17:36 Uhr

Noch haben sich die höheren Temperaturen nicht so richtig durchgesetzt, aber es wird schon wärmer. Und die Freibäder in Südtondern öffnen so langsam alle ihre Becken.