Auf den Kreis-, Landes- und Bundesstraßen ist der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr zuständig. Foto: Marco Nehmer up-down up-down Glatteis in Nordfriesland Eis und Schnee in Südtondern: So ging es auf den Straßen und Gehwegen zu Von Marc Nasner | 19.12.2022, 18:02 Uhr

Temperaturen rund um den Gefrierpunkt und Regen in den Morgenstunden sorgten in Südtondern für unangenehme Straßenverhältnisse. Die Rettungsleitstelle beobachtete ungewöhnliches Einsatzgeschehen am Vormittag.