Ziemlich wild und dennoch schön: Elke Nord in ihrem Garten, der sich selbst entwickelt. Foto: Arndt Prenzel up-down up-down Offener Garten 2023 Wild, schön, pflegeleicht: Das sind die Selbstläufer-Gärten von Rodenäs Von Arndt Prenzel | 06.06.2023, 18:14 Uhr

Am 17. und 18. Juni kann man landesweit wieder Gärten bestaunen. Unter anderem zwei in Rodenäs. Das Besondere: Ihre Besitzer sind in die Jahre gekommen, fahren die Pflege zurück. Dennoch gedeiht dort alles prächtig.