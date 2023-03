Timo Kleinert-Clausen betreibt in Niebüll die Team-Tankstelle in der Gather Landstraße. Foto: Hagen Wohlfahrt up-down up-down Klimawandel in Nordfriesland Wie sieht man das Verbrenner-Verbot in Südtondern? Von Hagen Wohlfahrt | 06.03.2023, 18:44 Uhr

Die EU-Abstimmung über das Verbot für Verbrenner-Neuwagen ab 2035 an diesem Dienstag wurde erst einmal verschoben. Doch am langfristigen Aus für Diesel- und Benzinmotoren dürfte das nichts ändern. Wir haben in Südtondern Meinungen gesammelt.