Vorbild Bramstedtlund Zeichen gegen Wegwerfmentalität: Wie Ladelund die Einrichtung eines Tauschhauses regeln will Von Jan-Uwe Thoms | 25.07.2022, 11:42 Uhr

Wie in sogenannten Reparier-Cafés, steht auch in einem Tauschhaus der Nachhaltigkeitsgedanke im Blickpunkt. Was noch funktioniert oder brauchbar ist, gehört nicht auf den Müll.