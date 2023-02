Studiendirektor a.D. Horst Gransow leitet die Niebüller Sektion. Foto: Arndt Prenzel up-down up-down Leiter Horst Gransow im Interview Wie die Universitäts-Gesellschaft in Niebüll 100 Jahre alt werden konnte Von Arndt Prenzel | 01.02.2023, 17:08 Uhr

Vor 100 Jahren wurde die Universitätsgesellschaft SH in Niebüll gegründet. Was sie ausmacht und wie sie sich so lange halten konnte – Sektionsleiter Horst Gransow im Interview.