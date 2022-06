Auf die Plätze – Fertig – Los: Welche Mannschaft legt die acht Schlauchlängen am schnellsten aus? FOTO: Jan-Uwe Thoms Wettkampf der Jugendwehren Mit so viel Einsatz wurde um den Amtspokal gekämpft Von Jan-Uwe Thoms | 08.06.2022, 08:58 Uhr

Die Wettkämpfe waren so spannend wie noch nie. Am Ende ging der Amtspokal der Jugendwehren an den Titelverteidiger.