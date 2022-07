Die Westküstenleitung des Unternehmens Tennet in St. Michaelisdonn FOTO: Carsten Rehder up-down up-down Windstrom aus Nordfriesland Bau von letztem Abschnitt der Küstenstromleitung startet – Anwohner konnten vorab Fragen stellen Von Husumer Nachrichten | 14.07.2022, 14:35 Uhr

Eine Milliarde Euro investiert Tennet in die Westküstenleitung, um Windstrom in den Rest von Deutschland zu exportieren. Nun startet der letzte Bauabschnitt in den Gemeinden Braderup, Süderlügum und Klixbüll. Und Anwohner konnten ihre Fragen dazu loswerden.