Nationalpark Wattenmeer Tourismus an der Westküste: Wonach Urlauber beiderseits der deutsch-dänischen Grenze suchen Von Brigitta Lassen/nordschleswiger.dk | 06.02.2023, 09:29 Uhr

Warum zieht es verstärkt Feriengäste in das Gebiet des Nationalparks Wattenmeer? Eine Umfrage in Dänemark, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und in den Niederlanden liefert Antworten.