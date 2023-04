In der Gemeinde Ellhöft wird die Energiewende schon lange realisiert. Jetzt soll dort, beziehungsweise im benachbarten Westre, auch verstärkt Wasserstoff produziert werden. Foto: Hagen Wohlfahrt up-down up-down Energiewende in Nordfriesland An Wasserstoff-Projekt in Ellhöft können sich Bürger aus ganz Schleswig-Holstein beteiligen Von Hagen Wohlfahrt | 26.04.2023, 15:21 Uhr

Ein neues Energiewende-Großprojekt entsteht in Ellhöft an der dänischen Grenze. Dort und in Westre will die Genossenschaft Grenzland Bürgerenergie eine Freiflächensolar- sowie eine Wasserstoffanlage betreiben. Dafür gibt es eine Millionenförderung aus Kiel.