Am Dienstagmittag stehen die Ortsschilder bereits wieder. FOTO: Hagen Wohlfahrt up-down up-down Verkehr in Nordfriesland Verwirrung in Klintum: Warum Tempo-70-Zone nach nur einem Tag rückgängig gemacht wurde Von Tilman Wrede | 23.08.2022, 15:02 Uhr

Von 50 km/h auf erlaubte 70 km/h in geschlossener Ortschaft – das sorgt für große Aufregung in Klintum. Beschlossen wurde die neue Regel in der jüngsten Verkehrsschau des Kreises. Allerdings ohne Anwesenheit des Bürgermeisters. Warum es dazu kam und wie es weitergeht, hat shz.de zusammengefasst.