Bei einem tragischen Verkehrsunfall wurde am Montagvormittag ein zehnjähriger Junge in Braderup (Kreis Nordfriesland) tödlich verletzt. Wie die Polizei berichtet, wurde das Kind in der Norderstraße von einem Auto erfasst.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr eine 29-Jährige die Norderstraße in Richtung Uphusum gegen 11.10 Uhr, als das Kind mit einem Hoverboard vom elterlichen Grundstück auf die Straße fuhr. Dabei wurde der Junge von dem Pkw erfasst.

Der Zehnjährige verstarb nach erfolgloser Reanimation. Die 29-Jährige erlitt einen Schock. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Notfallseelsorger betreuten Angehörige, Unfallbeteiligte und Zeugen.

Ein Sachverständiger soll nun klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die Norderstraße war über mehrere Stunden gesperrt.