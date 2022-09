In Nordfriesland ist erneut die Vogelgrippe ausgebrochen (Symbolbild). Foto: Sina Schuldt up-down up-down H5N1-Virus in Nordfriesland Vogelgrippe in Nordfriesland hat Folgen für dänische Nachbarn Von nordschleswiger.dk | 19.09.2022, 10:51 Uhr

Ein Ausbruch der Vogelgrippe in Südtondern führt zu Einschränkungen für Geflügelbetriebe in und um Ruttebüll. Die Lebensmittelbehörde in Dänemark hat bekanntgegeben, worauf Halter bis Mitte Oktober achten müssen.