Im Sommer viel los: Dagebüll ist unter anderem ein beliebter Spot zum Kitesurfen. Foto: Codula Sönnichsen up-down up-down Kurtaxe in Dagebüll auf Prüfstand Müssen Touristen künftig zahlen? Gemeinde lässt mögliche Kurabgabe prüfen Von Arndt Prenzel | 03.05.2023, 11:09 Uhr

An anderen Nordseestränden schon gang und gäbe: In Dagebüll will die Gemeinde nun prüfen lassen, ob eine Kurabgabe hier auch möglich ist.