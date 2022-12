Im Niebüller Unverpackt-Laden gibt es mittlerweile eine Stammkundschaft. Foto: Arndt Prenzel up-down up-down Inflation und Energiekrise Teure Lebensmittel: Wie kommt der Unverpackt-Laden in Niebüll durch die Krise? Von Arndt Prenzel | 08.12.2022, 11:22 Uhr

Mitten in der Corona-Pandemie eröffneten Cindy Jacobsen und Pia Carstensen in der Niebüller Hauptstraße ihr Geschäft „Pack & Schnack regional und unverpackt. So stehen sie heute da.