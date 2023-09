Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die Fahrerin eines Hyundai i30 in Richtung Süderlügum unterwegs und wolltr nahe Westre mehrere Fahrzeuge überholen. Dabei erkannte sie offenbar nicht, dass das vorderste Fahrzeug, ein Transporter, nach links abbiegen wollte. Der Hyundai prallte kurz darauf mit großer Wucht in das Heck des abbiegenden Transporters.

Ersthelfer waren Sekunden später zur Stelle

Durch den Aufprall wurde der Transporter in den Straßengraben geschleudert, der Hyhundai kam schwer beschädigt auf der Fahrbahn zum Stehen. Ersthelfer waren Sekunden später zur Stelle und leisteten erste Hilfe. Fahrerin und Beifahrer des Hydundai konnten sich eigenständig aus dem Pkw befreien. Anhand der ersten Notrufe alarmierte die Rettungsleitstelle zwei Rettungswagen und den Niebüller Notarzt an die Unfallstelle.



Während die beiden Insassen des Transporters mit einem Schock davonkamen, wurde die Fahrerin des Hydundai bei dem Unfall schwer verletzt. Sie kam nach einer Erstversorgung vor Ort in die Notaufnahme der Diako. Auch ihr Beifahrer wurde so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.



Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde zudem die Freiwillige Feuerwehr Westre alarmiert. Bei den Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang half den Beamten der Fahrer eines hinter dem Transporter gefahrenen Tesla. Das Elektrofahrzeug hat den Unfall mit den im Fahrzeug verbauten Kameras gefilmt und lieferte somit genaue Erkenntnisse zum Unfallhergang.



Die Grenzstraße musste für rund zwei Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.