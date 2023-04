Bereits seit 40 Jahren ist das Thema Brücke oder Tunnel an der Gather Landstraße Niebüll in der Diskussion, sagt Bauamtsleiter Udo Schmäschke Foto: Prenzel up-down up-down Projekt an der Gather Landstraße Über Bahngleise in Niebüll führt bald eine imposante Brücke Von Lea Sarah Pischel | 29.04.2023, 19:07 Uhr

Schluss mit Schrankenärger: Damit Fußgänger und Autos in Niebüll nicht mehr ewig am Bahnübergang an der Gather Landstraße warten müssen, sollen eine Brücke und ein Tunnel gebaut werden. Die dann über und unter die Gleise führen. Billig ist das Projekt mit 35 Millionen Euro nicht.