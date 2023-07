Perspektivwechsel: Wie es sich anfühlt, plötzlich von Bord gehen zu müssen. Foto: Sebastian Kaiser up-down up-down Reportage zum Tag der Seenotretter Üben für den Ernstfall: bei fünf Grad vor Neustadt in die Ostsee Von Sebastian Kaiser | 30.07.2023, 07:00 Uhr

Einstellige Wassertemperatur, das Boot versinkt in den Fluten – der Albtraum aller Seeleute. Wie man sich in dieser Situation richtig verhält und Leben rettet, üben die Seenotretter regelmäßig in ihren Lehrgängen. Reporter Sebastian Kaiser hat sie dabei begleitet.