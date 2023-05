Das Rauchen wird dänischen Arbeitnehmern in immer mehr Bereichen verboten. Foto: Sebastian Gollnow up-down up-down Dänische Nachbarkommune Tondern will Mitarbeitern das Rauchen während der Arbeitszeit verbieten Von Brigitta Lassen/nordschleswiger.dk | 31.05.2023, 10:58 Uhr

Harte Zeiten für Raucher in Dänemark. In den meisten Kommunen im benachbarten Königreich gilt es schon, jetzt wird auch in der Westküstenkommune an der Einführung eines Rauchverbots für das eigene Personal während der Arbeitszeit gefeilt.