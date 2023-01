In Tondern gibt es drei öffentliche Toiletten. Foto: Monika Thomsen up-down up-down Dänische Nachbar-Kommune Gratis aufs Klo: Deshalb verzichtet Tondern künftig auf Toilettengebühren Von Monika Thomsen/nordschleswiger.dk | 12.01.2023, 09:36 Uhr

Wenn Einheimische oder Gäste ein öffentliches WC in der Kommune Tondern aufsuchen, kann dies überall bald zum Nulltarif erfolgen. Grund ist eine Entwicklung in Dänemark, die es südlich der Grenze so nicht gibt.