Viel Applaus gab es gleich zum Auftakt des Musikfestes.

Nach dreijähriger Unterbrechung ist am Donnerstag das Tondern-Festival 2022 eröffnet worden. Sogar Staatsministerin Mette Frederiksen, also die Ministerpräsidentin des Königreichs, war da. An diesem Freitag kommt royaler Besuch.