Die Theatergruppe „Frasch Klüüs“ bei der Probe in Klockries. Foto: Arndt Prenzel up-down up-down Klockries in Nordfriesland Theatergruppe „Frasch Klüüs“ präsentiert neues Stück – darum geht´s Von Arndt Prenzel | 09.02.2023, 09:12 Uhr

Die friesische Theatergruppe „Frasch Klüüs“ übt in Klockries derzeit fleißig für ihr neues Stück „Dat fertiined lüünj“. Es feiert am 10. Februar um 19.30 Uhr Premiere im Andersen-Hüs. Karten gibt es in der Bäckerpost Lindholm, der Bücherstube Leu und dem Andersen-Hüs.