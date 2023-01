2023 muss man sich mit einem Blick durchs Fenster begnügen. Foto: Monika Thomsen up-down up-down Radikaler Sparkurs Wegen hoher Energiekosten: Spitzen-Museum in Niebülls dänischer Nachbarstadt Tondern schließt für ein Jahr Von Monika Thomsen (nordschleswiger.dk) | 01.01.2023, 17:00 Uhr

Die Museumsfiliale Dröhses Haus in der Fußgängerzone in Tondern, die sich auf geklöppelte Spitzen spezialisiert hat, schließt für zwölf Monate ihre Türen. Am vergangenen Freitag war letzter Besuchstag.