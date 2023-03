Am Dienstag streikten Beschäftigte der Stadt Niebüll. Foto: Arndt Prenzel up-down up-down Öffentlicher Dienst Tarifkonflikt: Warnstreiks auch im Amt Südtondern möglich Von Nordfriesland Tageblatt | 01.03.2023, 12:29 Uhr

Nach dem Streik bei der Stadt am Dienstag könnte es am Donnerstag in Niebüll erneut zu Arbeitsniederlegungen kommen.