Öffentlicher Dienst Tarifkonflikt: Verdi legt am Dienstag Niebüller Bauhof lahm Von Hagen Wohlfahrt | 27.02.2023, 15:57 Uhr

Die Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst ist nicht nur an Flughäfen in großen Städten spürbar, sondern auch in ländlichen Regionen. Jetzt erreichen die Warnstreiks Niebüll.