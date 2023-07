Beim Abschlussabend zeigen die Teilnehmer ihr Können. Foto: Nordseeakademie up-down up-down Tanz in der Nordseeakademie Leck Ballett, Musical-Jazz und Contemporary: Ab Sonntag wird in Leck wieder getanzt Von Lilly Nielitz-Hart | 21.07.2023, 15:18 Uhr

Am Sonntag starten die Sommertanztage in der Nordseeakademie in Leck. Nach einem erfolgreichen Auftakt im letzten Jahr, findet der Event vom 23. bis 30. Juli erneut in Nordfriesland statt.