Altersentwicklung in Nordfriesland Südtondern wird immer älter: Wo sind die jungen Menschen geblieben? Von Tilman Wrede | 25.08.2022, 17:53 Uhr

In Deutschland haben noch nie so wenige junge Menschen gelebt wie zurzeit. Auch in Nordfriesland sind nur 22 Prozent der Bevölkerung unter 25 Jahre alt. Wie sieht es in Südtondern aus und was zieht die jungen Menschen weg?